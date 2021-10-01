Сыграть в ответвление серии можно будет через несколько месяцев.

Разработчики из Team Ninja совместно со Square Enix решили больше не строить тайн из того, из чего не следует, и огласили точную дату выхода спин-оффа Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Сыграть в ответвление серии Final Fantast все желающие смогут уже 18 марта на всех актуальных платформах; PC-версия при этом будет эксклюзивом Epic Games Store.

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Напомним, что Stranger of Paradise Final Fantasy Origin представляет собой «соулслайк»-ответвление Final Fantasy, где главному герою Джеку и его верным соратникам предстоит одолеть силы Хаоса.

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При желании на проект уже можно оформить предварительный заказ; PC-версия (Epic Games Store) предлагается по цене в 2 499 рублей в базовом издании. Версии для других платформ — это уже традиционный «4K—5K-гейминг».