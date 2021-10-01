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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom рассчитывает сделать PC главной платформой для своих игр
А уже в 2022—2023 годах — сравнять продажи на PC и консолях.
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За последние годы, если, конечно, не считать продолжающийся период катастрофического дефицита полупроводников, рынок игровых компьютеров значительно подрос, что позволило разработчикам и издателям уделять соответствующим версиям своих игр больше внимания. Вот и Capcom прочувствовала изменения на рынке стационарных игровых платформ, и в рамках выставки Tokyo Game Show главный операционный директор компании Харухиро Цудзимото заявил, что Capcom хочет сделать PC основной платформой сбыта своих видеоигр.

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На текущий момент PC ответственна менее чем за половину всех продаж игр Capcom, но компания рассчитывает, что уже в 2022—2023 годах между PC и консолями в плане продаж игр будет стоять знак равенства. Дальше, надо понимать, PC выйдет вперёд, оставив PlayStation и Xbox позади.

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Стоит отметить, что амбициозное отношение Capcom к PC вовсе не случайное: все её последние игры отлично показывали себя на «царской» платформе; даже прежде Switch-эксклюзивная Monster Hunter Rise — и та в начале следующего года обзаведётся PC-версией.

#capcom
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МихаилАмудятел
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KirillBloger
12:19
Хорошо что я успел собрать комп себе еще в сенятбре! Видокарта правда не такая какую хотел, но теперь рад и бэушной 1080, хорошо что не от майнера, а соседа этажом выше )
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sop18
12:19
Да школоту видно по одним его речам. Причем не просто школьника, они ведь разные бывают, а клиента ПТУ.)))
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МихаилАмудятел
12:19
Ххаха так ты даже модель его стесняешь назвать карта параша из под ашота майнера впрочем как и все у тебя.У меня 3080 ти и 12900к у тебя кукурузен и рх 470
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