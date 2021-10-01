За последние годы, если, конечно, не считать продолжающийся период катастрофического дефицита полупроводников, рынок игровых компьютеров значительно подрос, что позволило разработчикам и издателям уделять соответствующим версиям своих игр больше внимания. Вот и Capcom прочувствовала изменения на рынке стационарных игровых платформ, и в рамках выставки Tokyo Game Show главный операционный директор компании Харухиро Цудзимото заявил, что Capcom хочет сделать PC основной платформой сбыта своих видеоигр.
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На текущий момент PC ответственна менее чем за половину всех продаж игр Capcom, но компания рассчитывает, что уже в 2022—2023 годах между PC и консолями в плане продаж игр будет стоять знак равенства. Дальше, надо понимать, PC выйдет вперёд, оставив PlayStation и Xbox позади.
Стоит отметить, что амбициозное отношение Capcom к PC вовсе не случайное: все её последние игры отлично показывали себя на «царской» платформе; даже прежде Switch-эксклюзивная Monster Hunter Rise — и та в начале следующего года обзаведётся PC-версией.