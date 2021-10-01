На протяжении порядка десяти лет одним из самых высокопоставленных руководителей Electronic Arts был Блэйк Йоргенсен, совмещавший должности главного финансового и главного операционного директора. Но ничто не вечно под луной, вот и Йоргенсен летом следующего года покинет свой пост, о чём сообщила Electronic Arts.
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Зачем оповещать о данном событии столь заблаговременно? Причин две. Во-первых, отчёт перед акционерами и инвесторами: они должны знать, что происходит и будет происходить в компании, долю в которой они имеют. Во-вторых, Йоргенсен ещё должен подготовить преемника: найти нужного человека и ввести его в курс всех дел. На это нужно время: первый человек с улицы на роль финансового директора, как бы того, конечно, ни хотелось людям с улицы, не годится.
Что касается должности главного операционного директора, то её займёт Лора Мили, отвечающая за внутренние студии Electronic Arts. Госпожа Мили уже приступила к исполнению своих обязанностей.