Седьмого октября, если совсем уж точно.

Издательство Activision опубликовало свежий геймплейный трейлер шестого сезона Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Warzone, который начинается уже 7 октября. Специально для тех, кто следит за здешними историями, мы отдельно уточним, что в новом сезоне завершатся две истории: разрушение Верданска и финал режима «Зомби».

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Со стартом нового сезона у игроков будет возможность прикупить боевой пропуск, за его прохождение полагаются обязательные в таких случаях «плюшки»: предметы кастомизации, новое оружие, скины и многое другое. О самых интересных вещах мы вам сейчас расскажем.

Алекс Мейсон и новое оружие. Игроки получат возможность познакомиться с новыми единицами вооружения: .410 Ironhide и The Grav. За покупку боевого пропуска открывается доступ к 100 уровням новых предметов персонализации, включая Алекса Мейсона, главного героя Black Ops, доступного сразу на нулевом уровне. «Завезут» три новых вида оружия: разрушительный боевой топор, новый ПП LAPA и молот с серпом в обеих руках. Игрокам предложат выполнять соответствующие задания или приобрести наборы с ними, которые будут появляться в течение сезона.

Обновленный Верданск. Стадион и центр города сравняли с землей, новые достопримечательности и Gulag. Как гласит официальное описание, «решающая битва на карте Verdansk ’84 приближается, обстановка накалена до предела». Адлер ушел в самоволку, и его коллеги из ЦРУ в панике, да ещё и сейсмические устройства, обнаруженные возле бункеров Второй мировой, спровоцировали мощный взрыв в центре города.

Старый стадион развалился на части, центр города тоже был разрушен, а на месте зданий остались руины. Забраться наверх уже не получится, зато можно изучить две новых локации.

Игрокам предложат заняться исследованием бункеров Второй мировой возле Верданска и проникнуться событиями грядущей Call of Duty: Vanguard. Будет и новая карта Gulag, которая основана на оригинальной карте Verdansk 2019 года для боёв формата «1 на 1».

Последняя глава Forsaken режима «Зомби». Шестой сезон станет эпичной кульминацией режима «Зомби» из Black Ops Cold War. Всё представлено максимально пафосно: потусторонние силы прорвались в наш мир, команда «Реквием» направляется в центр секретного опытного полигона группы «Омега» в западной Украине.

Новый перк, чудо-оружие и средства поддержки. Перк получил название PhD Slider, работает он следующим образом: игрок активирует его и подкатывается под врагов, после чего подконтрольный оперативник устраивает взрыв — масштаб и мощь взрыва зависит от того, как далеко оперативник прокатится. Перк можно развивать эфирными кристаллами, параллельно можно получить полную защиту от спровоцированных взрывов и способность подрывать врагов, спрыгивая с высоты.

Новое оружие — это Chrysalax Wonder, которое можно получить в задании главы Forsaken, выполняя испытания в режиме Trials или испытав удачу в распаковке таинственного ящика. «Узрите кошмары, скрывающиеся глубоко в Темном эфире… и не забудьте заглянуть в Crafting Table за новыми ARC-XD и ручницей, а также оружием поддержки».

Новые многопользовательские карты:

Deprogram («6 на 6», доступна в день начала сезона) — сами разработчики называют её странной картой, которая состоит из воспоминаний Адлера, собранных вместе для «эпичной и сюрреалистичной битвы»;

Amerika «6 на 6», доступна в день начала сезона) — представляет собой засекреченную военную базу «в самом сердце СССР», разработчики назвали её советской копией главной улицы Америки. «Сражайтесь среди макетов пиццерии, театра и Бургер Тауна»;

Gluboko («2 на 2» и «3 на 3», доступна в день начала сезона) — подземное хранилище, расположенное аж под штабом КГБ. Игроков ждут динамичные, молниеносные перестрелки вокруг главного стола переговоров.

Эксклюзивно на PlayStation появятся новая карта режима «Бойня» — Deprogram — и ограниченный временем элитный режим. Элитная «Бойня» — это обычный режим с испытаниями с одним отличием: в каждой волне будет элитный враг, что втрое увеличит сложность в сравнении с обычной игрой. Особо ценные враги, вроде классов Disciples и Tempests, тоже заявятся в каждой волне. Нужно пережить 20 нарастающих волн в новом режиме и получить за это чертёж легендарной штурмовой винтовки Rock Salt.

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Напомним, сезон стартует 7 октября, познакомиться ос всеми контентными прибавками можно с помощью отдельно выпущенного по такому случаю трейлера.