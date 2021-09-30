Поближе познакомиться со Стеф и её магазинчиком.

Приключенческая игра Life is Strange: True Colors получила первое DLC, которое называется Wavelengths. Дополнение посвящено Стеф Гингрич, в отношении True Colors оно считается приквелом, — то есть события происходят до начала основного сюжета. Предлагаем посмотреть специальный трейлер по такому поводу, размещённый в этой заметке.

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Wavelengths расскажет историю, которая произошла за год до приезда Алекс (главная героиня True Colors) в Хейвен-Спрингс. Поклонникам оригинала предоставят возможность вновь посетить атмосферный магазин Rocky Mountain Record Traders и радиостанцию KRCT. Мы увидим, как много для Стеф значит этот музыкальный магазин, и что будет делать для его развития на протяжении целого года. Тем игрокам, которые в деталях помнят и любят историю True Colors, будет особенно интересно узнать побольше о жизни Стеф, её прошлом и взаимоотношении с окружающими людьми.

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Дополнение Wavelengths уже доступно в составе изданий Deluxe и Ultimate на PC, PlayStation, Xbox и Stadia. Ближе к концу года DLC появится и на Switch. Что до самой Life is Strange: True Colors, то игра, вышедшая 9 сентября, была восторженно принята публикой. В Steam у неё есть 90% рейтинга на основании более 3800 отзывов.