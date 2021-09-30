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Новости Software Михаил Андреев
Серии Sid Meier’s Civilization исполнилось тридцать лет
Несколько поколений хотя бы раз в своей жизни сели играть в 21 час, а очнулись в 5 утра.
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Сегодня последний день сентября — месяца, когда в продажу в странах мира в разные его дни в 1991 году поступила культовая глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization. С того знаменательного дня минуло уже тридцать лет и двадцать девять зим, и по такому случаю Firaxis Games совместно с дядюшкой Сидом Мейером опубликовали соответствующий тематический видеоролик.

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Дядюшка Сид Мейер, естественно, не мог обойти стороной юбилей своего детища, и в открытом письме поблагодарил уже не одно поколение выросших на Civilization геймеров. По мнению Мейера, популярность Civilization основана на возможности создать своё собственное государство и привести человечество к процветанию, что сходится с человеческой созидательной природой.

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За время своего существования серия Sid Meier’s Civilization претерпевала массу изменений, причём, не все наработки из предыдущих частей переходили в части новые, что делает каждую игру франшизы по-своему уникальной, интересной и по-прежнему живой. В этом году Firaxis полностью снабдила контентом Civilization VI и выпустила её полную антологию. Возможно, в стенах студии уже создаётся седьмая номерная часть серии или какое-нибудь научно-фантастическое ответвление.

#2k games #firaxis games #civilization vi
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