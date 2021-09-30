The Evil Within 3? Хотелось бы.

Геймдизайнер и основатель студии Tango Gameworks, господин Синдзи Миками, дал понять, что его команда в данный момент занята производством неанонсированной игры. Пока мы только знаем, что параллельно с таинственным проектом разрабатывается представленная недавно Ghostwire: Tokyo. Информация о новой игре была озвучена Миками в первый день выставки Tokyo Game Show.

реклама

Руководителем команды разработки нового проекта назначен опытный менеджер Джон Йоханас — ранее этот человек трудился на правах главы разработки хоррора The Evil Within 2. Разумеется, никаких подробностей в рамках выставки озвучено не было. Синдзи Миками посчитал нужным озвучить тот факт, что руководство Tango Gameworks всегда готово поддержать творчески настроенных молодых разработчиков из команды.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, вышеупомянутая студия-разработчик была куплена Microsoft в прошлом году в составе ZeniMax Media. Джон Йоханас трудится в Tango Gameworks с 2010 года: он начинал в качестве дизайнера визуальных эффектов, а после выступал руководителем разработки двух дополнений для двух частей The Evil Within. Значит ли это, что в разработке находится новая часть серии хорроров — трудно предсказать.