Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймдиректору хоррора The Evil Within 2 поручили разработку новой игры, которая создаётся параллельно с Ghostwire: Tokyo
The Evil Within 3? Хотелось бы.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Геймдизайнер и основатель студии Tango Gameworks, господин Синдзи Миками, дал понять, что его команда в данный момент занята производством неанонсированной игры. Пока мы только знаем, что параллельно с таинственным проектом разрабатывается представленная недавно Ghostwire: Tokyo. Информация о новой игре была озвучена Миками в первый день выставки Tokyo Game Show.

реклама

Руководителем команды разработки нового проекта назначен опытный менеджер Джон Йоханас — ранее этот человек трудился на правах главы разработки хоррора The Evil Within 2. Разумеется, никаких подробностей в рамках выставки озвучено не было. Синдзи Миками посчитал нужным озвучить тот факт, что руководство Tango Gameworks всегда готово поддержать творчески настроенных молодых разработчиков из команды.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, вышеупомянутая студия-разработчик была куплена Microsoft в прошлом году в составе ZeniMax Media. Джон Йоханас трудится в Tango Gameworks с 2010 года: он начинал в качестве дизайнера визуальных эффектов, а после выступал руководителем разработки двух дополнений для двух частей The Evil Within. Значит ли это, что в разработке находится новая часть серии хорроров — трудно предсказать.

#tango gameworks #the evil within 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Версия The Evil Within для Xbox Game Pass обладает рядом полезных улучшений
В свежем трейлере Ghostwire Tokyo от авторов The Evil Within промелькнули геймплейные кадры
ZeniMax Media станет частью Microsoft через дочернюю компанию Vault
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
100
Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.
4
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
88
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
4
Как выбрать жесткий диск для компьютера
59
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
9
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
+

Сейчас обсуждают

no_fate
21:39
С языка прямо сняли !
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
АдамантитоваяРуда
21:34
дискорд?
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
Вова Огонь
21:31
Иди ты на xуй дoлбoёб. Ты думаешь я тут истерить буду, что ты мою аву заюзал? 🤣 ухаxа, наивный. Можешь се татуху на жопе набить, ёлупень. Я те разрешаю.
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
NOFX
21:26
Точнее и не скажешь 😁
Россиянин разогнал GeForce GTX 960 до 2260 МГц по чипу
Evgeniy Som
21:23
Да не имеет. Я вроде по русски написал что ютубу не заплатил за эти годы ни копейки а он в моих видосах не показывает рекламу, т.к. я ничего не монетизировал. Или у тебя с восприятием информации какие...
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
Вовка огонь погас
21:20
Не прикидывайся, давай лучше фотку папки выложим нашего
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
Yilec
21:11
Телега - отличное хранилище файлов и заметок. Пусть оберфюрер Навальный сам себя отключает. PS: про боты забыл. Написал, и работает.
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
Алексей Круговой
21:10
Как бывший владелец Nexus 7 (2013) вынужден с вами согласиться.Даже габаритов 7 ки 200x114x9 мм и веса в 300 грамм хватало для того что бы он был дома практически постоянно.А этот Леново ещё больше...
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
Вовка на полшестого
21:03
Твоей родине, у тебя их что шевернадцать штук?
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
Hannibal Lecter
21:02
Встроенного защитника хватает с головой. Зачем эти костыли
Лаборатория Касперского рассказала о вирусе, крадущем игровые аккаунты и другие данные
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем