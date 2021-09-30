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Новости Software Михаил Андреев
Рейтрейсинг и DLSS: авторы Guardians of the Galaxy показали особенности PC-версии проекта
Особенностей мало, но они есть.
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Разработчики из Eidos Montreal при содействии издательства Square Enix решили порадовать PC-геймеров и опубликовали специальный ролик, посвящённый особенностям компьютерной версии супергеройского приключенческого боевика Guardians of the Galaxy по мотивам «Стражей галактики».

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Игра может похвастать поддержкой трассировки лучей в реальном времени, «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, рассеянным освещением, технологией HDR и прочим.

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Релиз Guardians of the Galaxy запланирован на 26 октября на всех актуальных (и уже не очень) платформах.

#square enix #eidos montreal #guardians of the galaxy #marvels guardians of the galaxy
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