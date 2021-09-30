Разработчики из Eidos Montreal при содействии издательства Square Enix решили порадовать PC-геймеров и опубликовали специальный ролик, посвящённый особенностям компьютерной версии супергеройского приключенческого боевика Guardians of the Galaxy по мотивам «Стражей галактики».
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Игра может похвастать поддержкой трассировки лучей в реальном времени, «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, рассеянным освещением, технологией HDR и прочим.
Релиз Guardians of the Galaxy запланирован на 26 октября на всех актуальных (и уже не очень) платформах.