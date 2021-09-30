Ближе к середине, если чуть точнее.

The Game Awards уже традиционно становится последним крупным игровым мероприятием в году. В этот раз церемония состоится девятого декабря, о чём официально сообщил её организатор и ведущий Джефф Кили.

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На что конкретно из игровых анонсов и публикаций следует рассчитывать в рамках The Game Awards 2021, Кили, естественно, пока не уточняет, но обычно мероприятие даёт под конец года порядка полутора—двух с половиной десятков различных достойных внимания инфоповодов.