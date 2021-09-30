Всё так же интригует.

Разработчики хоррора Outbreak Island опубликовали геймплейный трейлер, благодаря которому у нас, наконец, есть понимание, что это будет за проект. Главный герой регулярно применяет по назначению своё главное оружие — цифровую фотокамеру. Он отвлекает с её помощью врагов (они тут называются «заражёнными), занимается исследованием помещений и пытается докопаться до истины.

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Главный герой Outbreak Island — детектив Говард Чапман. Место действия — заброшенный остров Эрлсен, жители которого сошли с ума. По здешней легенде, власти изолировали регион от внешнего мира и засекретили все события, которые там произошли в момент катастрофы и до неё.

Упомянутая здесь фотокамера, как вы понимаете, сыграет крайне важную роль в прохождении. Нашему исследователю придётся регулярно пускать её в ход, проявляя определённую изобретательность. С помощью вспышки камеры можно отвлекать заражённых, а возможность удалённой слежки позволит изучить поведение местных обитателей без лишнего риска. Также важно снимать всё подозрительное для добычи улик и продвижения по расследованию.

Outbreak Island — занимательный проект, в котором главному герою придётся заниматься массой «выживательных» дел. Например, собирать ресурсы, создавать различные единицы оружия и боеприпасов. Параллельно с этим нашему искателю приключений крайне важно провести расследование и узнать, что случилось на таинственном острове, куда он прибыл. Во время своих приключений ему нужно избегать контактов с непонятным излучением, которое довело всех обитателей острова до сумасшествия.

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Outbreak Island должна выйти на PC, у проекта есть своя страничка в Steam. Точной даты релиза нет, но в период с 1 по 7 октября у пользователей магазина Valve будет возможность опробовать демоверсию.