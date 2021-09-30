Всё по букве закона.

Издание «Ведомости» сообщает, что в России могут оштрафовать Facebook на сумму, равной десятой части всей выручки соцсети. Роскомнадзор планирует составить и вручить соответствующий протокол представителям Facebook за «повторное неудаление запрещённой информации» — по крайней мере, так заявляют в пресс-службе ведомства.

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Также Роскомнадзор вызвал 4 октября представителей Facebook для составления протокола о нарушении российского законодательства. Документ потом будет отправлен в суд, который определит размер штрафа. В данной ситуации речь идёт о повторном нарушении российского законодательства в части удаления запрещённых сведений, Facebook могут обязать выплатить штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», уточнил «Ведомостям» представитель службы. Эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 млрд руб.

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Напомним, с начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и другие. Мы подробно освещали практически все инциденты с указанием размеров штрафов. В случае с Facebook общая сумма денежных взысканий за неудаление запрещенной информации составляет 66 млн руб. В Роскомнадзоре дополнительно отметили, что по делам о локализации пользовательских данных Facebook и Twitter в августе были оштрафованы на 15 млн и 17 млн руб. соответственно.