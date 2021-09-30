Открыта предварительная регистрация на сайте.

RTX 3080 подешевела на треть за неделю

RTX 3080 подешевела на треть за неделю

Разработчики мобильной массовой онлайн-игры Lineage II готовятся к глобальному релиза проекта, который до настоящего момента доступен только в нескольких регионах. Корейская компания NCSOFT открыла предварительную регистрацию на официальном сайте игры, за оформление предзаказа полагается выдача внутриигровой валюты вкупе с другими подарками.

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Напомним, оригинальная версия Lineage II появилась на персональных компьютерах ещё в 2003 году, 1 октября. Для мобильной версии (которую правильно называть Lineage2M), которая выйдет на iOS и Android, обещаны:

улучшенная графика;

возможность участия до 10000 человек в масштабных сражениях;

система «обнаружения столкновений», создающую реалистичный виртуальный мир.

Последняя функция предоставит игрокам возможность почувствовать приближение монстров или физический контакт с врагами — так утверждают сами разработчики. По факту же, мы имеем дело с обыкновенной функцией виброотклика.

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Точная дата глобального релиза Lineage2M будет объявлена позже.