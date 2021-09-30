Америка под угрозой, но четвёрка выживших всё уладит.

Меньше двух недель осталось до запуска Back 4 Blood, идейной наследницы Left 4 Dead. По такому поводу разработчики из той самой Turtle Rock Studios опубликовали сопутствующий релизный видеоролик, в котором наша маленькая группка выживших делает невозможное: отбивается от атак в десятки, а то и в сотни раз превосходящих их по численности сил противника.

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Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября на всех актуальных платформах. Структурно игра очень сильно напоминает Left 4 Dead: группе выживших необходимо пробиваться через заслоны зомби, рассчитывая на себя, на своё оружие и командную взаимовыручку. Многим данный факт, к слову, не понравился: слишком устаревшими посчитали как игровой процесс, так и идею в целом.