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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кровь, пули и огонь в релизном трейлере зомби-боевика Back 4 Blood
Америка под угрозой, но четвёрка выживших всё уладит.
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Меньше двух недель осталось до запуска Back 4 Blood, идейной наследницы Left 4 Dead. По такому поводу разработчики из той самой Turtle Rock Studios опубликовали сопутствующий релизный видеоролик, в котором наша маленькая группка выживших делает невозможное: отбивается от атак в десятки, а то и в сотни раз превосходящих их по численности сил противника.

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Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября на всех актуальных платформах. Структурно игра очень сильно напоминает Left 4 Dead: группе выживших необходимо пробиваться через заслоны зомби, рассчитывая на себя, на своё оружие и командную взаимовыручку. Многим данный факт, к слову, не понравился: слишком устаревшими посчитали как игровой процесс, так и идею в целом.

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#turtle rock studios #back 4 blood
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