Не секрет, что маркетологи любят цифры и грамотные манипуляции ими. Вот и Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios, которая сейчас вовсю корпит над космической ролевой игрой Starfield, выступив на Tokyo Game Show 2021, поделился свежей статистической информацией о проекте.
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Так, по словам Говарда, в Starfield представлено свыше 150 тысяч строк диалогов. Для сравнения, в культовой The Elder Scrolls V Skyrim было около 60 тысяч строк диалогов. Поскольку мероприятие японское, комментарий Говарда касался именно японской версии Starfield. Также разработчик сообщил, что в озвучке японской версии Starfield задействовано около трёхсот актёров. Впрочем, вряд ли данные параметры сильно отличаются от версий для европейских языков.
Напоминаем, что Starfield запланирована к выходу 11 ноября следующего года.