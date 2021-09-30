О том, что студия Bloober Team трудится над новой частью ужастиков Layers of Fear, нам известно ещё с начала июля этого года. Что ж, по всей видимости, формальный анонс, а за ним и релиз — не такая уж долгосрочная перспектива. Сегодня авторы опубликовали многозначительный тизер, в котором можно наблюдать классические муки творчества отдельно взятого человека.
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Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5, а показать его могут уже в рамках стартовавшей сегодня выставки Tokyo Game Show 2021. Больше ничего особо интересного для «западной» публики на данном мероприятии, впрочем, ожидать не стоит.
Согласно полученной ещё летом информации, в новой Layers of Fear нас ждут нелинейное повествование, «многослойный сюжет», ну и элементы мистики — куда же без них в хорроре.