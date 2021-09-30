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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: производство новой Twisted Metal поручили разработчикам разрушительной гонки Destruction AllStars
Кому можно поручить производство разрушительной гонки, если не специалистам в жанре?
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Слухи о начале производства новой игры в знаменитой автомобильно-шутерной франшизе Twisted Metal появляются уже столь регулярно, что это не может быть простым совпадением и желанием сыграть на ностальгических чувствах PlayStation-геймеров. В начале месяца несколько игровых изданий сообщили о начале производства нового проекта в серии, а теперь портал Video Games Chronicle (далее VGC) поведал пусть и не очень интересные, но всё же дополнительные подробности.

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По сведениям источников VGC, разработку новой Twisted Metal решили доверить коллективу Lucid Games, известному по работе над разрушительной гонкой Destruction AllStars. О чём-либо конкретном говорить пока слишком рано: как передаёт VGC, работа над новинкой находится на совсем ранних этапах, и раньше 2023 года её выход ждать не следует. По большей части потому, что её запуск хотят приурочить к премьере экранизации Twisted Metal.

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Стоит отметить, что Destruction AllStars получила очень, мягко говоря, сдержанные отзывы прессы и простых игроков, поэтому многих геймеров новость о передаче культовой Twisted Metal в руки авторам неудачного проекта справедливо может заставить занервничать.

#lucid games
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