Классический проект Blood Omen: Legacy of Kain, который появился в продаже аж в 1996 году, до настоящего момента не присутствовал в цифровых магазинах из-за проблем с авторскими правами. Ситуацию вызвалась исправить команда поддержки цифрового магазина GOG, выпустив данную древность в продажу за 149 рублей.
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Для полного понимания важно сейчас знать, что Legacy of Kain — не единственный проект, пополнивший библиотеку классики. В GOG «завезли» ещё девять новых игр, отметив таким образом 13-летие с момента запуска цифровой площадки. Новоявленные реликты доступны сейчас со скидкой, поляки из CD Projekt дополнительно устроили распродажу более 100 проектов, акция продлится до 6 октября.
Итак, если мы говорим о пополнении ассортимента, то речь идёт о следующих играх, доступных для покупки со скидкой:
- Blood Omen: Legacy of Kain — 139 рублей (скидка 7%);
- Desert Thunder — 49 рублей (скидка 40%);
- Elvira: Mistress of the Dark — 179 рублей (скидка 10%);
- Elvira II: The Jaws of Cerberus — 179 рублей (скидка 10%);
- Gun Metal — 49 рублей (скидка 40%);
- Skeletal Avenger — 299 рублей (скидка 24%);
- Street Racing Syndicate — 49 рублей (скидка 40%);
- Terra Bomber — 69 рублей (скидка 48%);
- Terra Lander — 49 рублей (скидка 40%);
- Terra Lander II — Rockslide Rescue — 69 рублей.
Страница с распродажей по случаю 13-летия магазина GOG находится здесь.