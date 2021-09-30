CD Projekt празднует 13-летие магазина, устроив распродажу древностей.

RTX 3080 подешевела на треть за неделю

RTX 3080 подешевела на треть за неделю

Классический проект Blood Omen: Legacy of Kain, который появился в продаже аж в 1996 году, до настоящего момента не присутствовал в цифровых магазинах из-за проблем с авторскими правами. Ситуацию вызвалась исправить команда поддержки цифрового магазина GOG, выпустив данную древность в продажу за 149 рублей.

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Для полного понимания важно сейчас знать, что Legacy of Kain — не единственный проект, пополнивший библиотеку классики. В GOG «завезли» ещё девять новых игр, отметив таким образом 13-летие с момента запуска цифровой площадки. Новоявленные реликты доступны сейчас со скидкой, поляки из CD Projekt дополнительно устроили распродажу более 100 проектов, акция продлится до 6 октября.

Итак, если мы говорим о пополнении ассортимента, то речь идёт о следующих играх, доступных для покупки со скидкой:

Blood Omen: Legacy of Kain — 139 рублей (скидка 7%);

Desert Thunder — 49 рублей (скидка 40%);

Elvira: Mistress of the Dark — 179 рублей (скидка 10%);

Elvira II: The Jaws of Cerberus — 179 рублей (скидка 10%);

Gun Metal — 49 рублей (скидка 40%);

Skeletal Avenger — 299 рублей (скидка 24%);

Street Racing Syndicate — 49 рублей (скидка 40%);

Terra Bomber — 69 рублей (скидка 48%);

Terra Lander — 49 рублей (скидка 40%);

Terra Lander II — Rockslide Rescue — 69 рублей.

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Страница с распродажей по случаю 13-летия магазина GOG находится здесь.