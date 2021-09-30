Игру всё ещё дорабатывают.

Коллектив The Farm 51 потихоньку продолжает доводить до ума World War 3 после её отправки на доработку, и, судя по всему, до повторного, теперь уже полноценного запуска в продажу осталось не так уж долго: слишком уж часто последнее время данный проект стал мелькать в новостных сводках. Несколько часов назад, например, нашему вниманию представили посвящённый игровым локациям трейлер, где можно увидеть знаменитые места, которые постигла незавидная участь эпицентров военных столкновений.

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Так, в нижеуказанном видео можно заметить сильно повреждённые европейские столицы: Москву, Берлин и Варшаву. Красная площадь полностью завалена обломками, кремлёвская стена пробита, Сенатский дворец повреждён. Примерно то же самое произошло и с виртуальными версиями столиц Германии и Польши.

Помимо крупных городов в World War 3 представлены и меньшие города, например, Смоленск. На их территориях гипотетическая глобальная война ещё не успела оставить свой отпечаток.

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Повторное появление World War 3 в продаже когда-нибудь определённо состоится.