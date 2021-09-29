В цифровом магазине Steam началась распродажа. посвящённая играм серии Prince of Persia. В рамках указанного мероприятия у пользователей сервиса есть возможность приобрести пять игр серии по невероятно низкой цене — 83 рубля за штуку. Без скидки эти проекты стоят по 419 рублей.
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Выставленные 83 рубля актуальны для пяти частей Prince of Persia, речь идёт про эти:
- Prince of Persia: Warrior Within — 83 рубля;
- Prince of Persia: The Forgotten Sands — 83 рубля;
- Prince of Persia: The Two Thrones — 83 рубля;
- Prince of Persia — 83 рубля;
- Prince of Persia: The Sands of Time — 83 рубля.
Распродажа продлится до 1 октября, поэтому заинтересованным следует поторопиться. Напомним также, что в данный момент Ubisoft занимается разработкой ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Изначально проект должен был выйти в этом году, но позже разработчики приняли решение довести его до ума и перенести релиз на будущий год.
Если вас не сильно интересуют проекты серии Prince of Persia, но есть желание потратить деньги на хорошей распродаже, то можете обратить свой взор на акцию в магазине GOG. Там студия CD Projekt RED устроила распродажу игровых проектов из вселенной «Ведьмака».
Прикупить можно все основные ролевые игры серии, дополнения к ним и спин-офф «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».
Полный список предложений выглядит так:
- Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года — 369 рублей;
- Ведьмак 2: Убийцы королей — 62 рубля;
- «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» — 289 рублей;
- Комплект дополнений для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» — 330 рублей;
- Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и Вино — 249 рублей;
- Ведьмак 3: Дикая Охота — КАМЕННЫЕ СЕРДЦА — 119 рублей;
- Ведьмак 3: Дикая Охота — 238 рублей;
- The Witcher Adventure Game — 239 рублей;
- Ведьмак — 30 рублей.
Ознакомиться со всеми предложениями можно на специальной страничке.