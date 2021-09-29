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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DayZ получила самое крупное обновление в этом году
С заражёнными зонами, охотничьими ловушками и новым оружием.
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Возможно, по старой памяти в это сложно поверить, но «выживач» DayZ стабильно развивается и получает новый контент. Сегодня, например, разработчики проекта сообщили о выходе обновления 1.14, которое назвали крупнейшим из выходивших в этом году. Сопутствующий видеоролик и краткое введение в курс всех нововведений — прилагаются.

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Итак, со свежим обновлением в DayZ появится новый тип пассивных угроз — заражённые/загрязнённые зоны. «Поставляются» в двух вариантах: статическом и динамическом. В статических загрязнённых зонах можно раздобыть высокоуровневые предметы, а также наконец-то применить защитные костюмы и противогазы. Без защитной экипировки долго вы здесь не протяните.

Вместе с тем разработчики добавили в DayZ охотничьи ловушки, каждая из которых может обеспечить вас пропитанием в зависимости от своего размера и места своей установки.

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Наконец, в обновлении 1.14 появятся новые анимации для винтовок, выполненных по схеме bull-pup, а также появится новый автомат LE-MAS, использующий промежуточный патрон калибра 5,56x45мм с двадцатью пятью патронами в магазине.

#bohemia interactive #dayz
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