Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Apex Legends стартуют «Хроники» — небольшие события, посвящённые изучению игрового «лора»
Хоть какое-то развитие и познание сюжета проекта.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Будучи сетевым проектом-сервисом, Apex Legends подаёт свой сюжет исключительно с помощью сопутствующих материалов вроде видеороликов, комиксов и отдельных реплик персонажей. Ситуация далека от идеальной, и Respawn Entertainment это осознала: с сегодняшнего дня в Apex Legends стартуют «Хроники» — специальные небольшие события, с помощью которых игроки смогут знакомиться с сюжетом и «лором».

реклама

Первое такое событие под названием «Старые обычаи, новый рассвет» стартует сегодня и будет посвящено Бладхаунд: один из самых популярных персонажей должен будет преодолеть своё чувство вины за ошибки прошлого и спасти раненую ищейку. Чтобы запустить событие, нужно зайти в нерейтинговый режим Apex Legends на карте «Край света», разыскать белого ворона и приступить к прохождению.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Местоположение белого ворона для каждого игрока уникально, равно как и маршрут выполнения испытаний, так что толпы образоваться не должно. В теории. Завершив набор испытаний, вы получите несколько наборов косметического контента для Бладхаунд.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ещё одна утечка «подтверждает» скорое начало открытой «беты» Battlefield 2042
Steam-версия Battlefield V стала временно бесплатной
Стали известны системные требования открытой «беты» Battlefield 2042
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
132
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
26
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
18
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
24
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
73
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
5
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
2

Сейчас обсуждают

Руслан Черванёв
18:07
намекает
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
Morrigan
18:07
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
rebel-1
18:07
Короче кто то решил на этом нехило подзаработать, и им мало. Ща там быстро еще "жертв домогательств" найдут, чтоб поднять сумму компенсаций.
«Пощёчина»: профсоюз недоволен решением Activision Blizzard о выплате $18 млн пострадавшим по делу о домогательствах
Anton Anikin
18:06
Крипта - это бессмысленные цифры, а ресурс для обмена в виде денег государства сами печатают.
Илон Маск заявил, что правительства стран не смогут уничтожить криптовалюту
Anton Anikin
18:05
Ну теперь я за цены на видеокарты точно спокоен, уж если Маск сказал, то именно наоборот и будет. Мало что-ли народа уже в "теслах" сгорело.
Илон Маск заявил, что правительства стран не смогут уничтожить криптовалюту
Jason Smith
18:05
А разве твоя допотопная методичка чем-то отличается и набирает обороты, потешный клоун из БутылкоБункерногоФюрера? Конечно практически ничего не производит. Ахахах, > качественной продукцией, спасибо,...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Morrigan
18:03
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
nepranov
18:02
Одобряю. Сам так же думаю сидя на 9900К.
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
Yuri Myakotin
17:59
"Обиженкам" не платить надо, а пинков под зад давать. "Страдальцы" и прочие ничтожества - иного отношения не заслуживают.
«Пощёчина»: профсоюз недоволен решением Activision Blizzard о выплате $18 млн пострадавшим по делу о домогательствах
Evgeniy Som
17:58
А пруфы будут? и его капитализация просто ничтожная с тем же ВВП сша или тем что только за 2020 гда сша напечатала в разы больше долларов. Так что твои фантазии это полнейший бред. И еще конечно бы хо...
Илон Маск заявил, что правительства стран не смогут уничтожить криптовалюту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем