Хоть какое-то развитие и познание сюжета проекта.

Будучи сетевым проектом-сервисом, Apex Legends подаёт свой сюжет исключительно с помощью сопутствующих материалов вроде видеороликов, комиксов и отдельных реплик персонажей. Ситуация далека от идеальной, и Respawn Entertainment это осознала: с сегодняшнего дня в Apex Legends стартуют «Хроники» — специальные небольшие события, с помощью которых игроки смогут знакомиться с сюжетом и «лором».

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Первое такое событие под названием «Старые обычаи, новый рассвет» стартует сегодня и будет посвящено Бладхаунд: один из самых популярных персонажей должен будет преодолеть своё чувство вины за ошибки прошлого и спасти раненую ищейку. Чтобы запустить событие, нужно зайти в нерейтинговый режим Apex Legends на карте «Край света», разыскать белого ворона и приступить к прохождению.

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Местоположение белого ворона для каждого игрока уникально, равно как и маршрут выполнения испытаний, так что толпы образоваться не должно. В теории. Завершив набор испытаний, вы получите несколько наборов косметического контента для Бладхаунд.