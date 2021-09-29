Играть не особо комфортно, но всё же.

Журналисты издания Tom’s Hardware опубликовали первые игровые тесты консоли Steam Deck от Valve, сославшись на неравнодушного китайского пользователя, который изначально и разместил эту информацию в Сети. Результаты тестов получились неплохими — если учитывать, что речь идёт о переносном устройстве компактных размеров. Например, в Cyberpunk 2077 тестируемая версия Steam Deck выдавала 20-30 fps при высоких настройках графики. Но приемлемого уровня комфорта игры удавалось добиться только при выборе пресетов со средними и низкими настройками.

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В DOOM (2016) устройство выдало 60 fps на средних настройках и 46% – на более высоких. В Shadow of the Tomb Raider было получено 30 fps на ультра настройках и 36 fps – на высоких. В Dota 2 получилась следующая картина: 47 fps на ультра настройках и 80 fps – на низких.

В переносном режиме Steam Deck работает в разрешении 1280x800 при 60 Гц, а при подключении док-станции можно переключиться на режим 4K при 120 Гц или же на 8K при 60 Гц. Во время игры тыльная сторона консоли разогревалась до 42,6 градусов по Цельсию, за три часа активного «гейминга» батарея Steam Deck разрядилась со 100% до 46%.

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Как будут обстоять дела с производительностью и зарядом батареи у финальной версии консоли — узнаем в декабре текущего года. Именно тогда Valve займётся рассылкой первых партий Steam Deck по предзаказам покупателям из США, Европы и Великобритании.