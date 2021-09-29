Без «мультика» в наше время никуда.

Многие разработчики рано или поздно приходят к выводу, что без режима мультиплеера продолжительность жизни игр, если вы, конечно, не исключительный проект вроде The Elder Scrolls V Skyrim, уже не удовлетворяет современным требованиям к игропрому. Поэтому всё больше и больше франшиз так или иначе обретают сетевую функциональность. Похоже, на очереди серия Horizon.

реклама

О том, что студия Guerilla Games планирует сделать по франшизе Horizon хотя бы один мультиплеерный проект, рапортует издание Video Games Chronicle. По сведениям редакции издания, Guerilla уже давно хотела внедрить в Horizon сетевую функциональность, но постоянно откладывала это решение для выполнения более приоритетных на тот момент работ. Частично данные сведения подтверждает описание вакансий Guerilla Games, в которых к соискателям указано требование наличия опыта в производстве онлайновых игровых систем.

Согласно имеющейся на данный момент информации, в грядущей Horizon Forbidden West сетевой функциональности не будет, поэтому, скорее всего, речь идёт об отдельном ответвлении серии наподобие тех же «Легенд» из Ghost of Tsushima.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что касается Horizon Forbidden West, то пока всё без изменений: релиз 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.