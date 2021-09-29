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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Guerilla собирается сделать мультиплеерный проект во вселенной Horizon
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Многие разработчики рано или поздно приходят к выводу, что без режима мультиплеера продолжительность жизни игр, если вы, конечно, не исключительный проект вроде The Elder Scrolls V Skyrim, уже не удовлетворяет современным требованиям к игропрому. Поэтому всё больше и больше франшиз так или иначе обретают сетевую функциональность. Похоже, на очереди серия Horizon.

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О том, что студия Guerilla Games планирует сделать по франшизе Horizon хотя бы один мультиплеерный проект, рапортует издание Video Games Chronicle. По сведениям редакции издания, Guerilla уже давно хотела внедрить в Horizon сетевую функциональность, но постоянно откладывала это решение для выполнения более приоритетных на тот момент работ. Частично данные сведения подтверждает описание вакансий Guerilla Games, в которых к соискателям указано требование наличия опыта в производстве онлайновых игровых систем.

Согласно имеющейся на данный момент информации, в грядущей Horizon Forbidden West сетевой функциональности не будет, поэтому, скорее всего, речь идёт об отдельном ответвлении серии наподобие тех же «Легенд» из Ghost of Tsushima.

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Что касается Horizon Forbidden West, то пока всё без изменений: релиз 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.

#guerilla games #horizon forbidden west
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