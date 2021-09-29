Многие разработчики рано или поздно приходят к выводу, что без режима мультиплеера продолжительность жизни игр, если вы, конечно, не исключительный проект вроде The Elder Scrolls V Skyrim, уже не удовлетворяет современным требованиям к игропрому. Поэтому всё больше и больше франшиз так или иначе обретают сетевую функциональность. Похоже, на очереди серия Horizon.
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О том, что студия Guerilla Games планирует сделать по франшизе Horizon хотя бы один мультиплеерный проект, рапортует издание Video Games Chronicle. По сведениям редакции издания, Guerilla уже давно хотела внедрить в Horizon сетевую функциональность, но постоянно откладывала это решение для выполнения более приоритетных на тот момент работ. Частично данные сведения подтверждает описание вакансий Guerilla Games, в которых к соискателям указано требование наличия опыта в производстве онлайновых игровых систем.
Согласно имеющейся на данный момент информации, в грядущей Horizon Forbidden West сетевой функциональности не будет, поэтому, скорее всего, речь идёт об отдельном ответвлении серии наподобие тех же «Легенд» из Ghost of Tsushima.
Что касается Horizon Forbidden West, то пока всё без изменений: релиз 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.