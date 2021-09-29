Речь идёт о каналах, работавших в Германии.

Издание «Интерфакс» сообщает, что Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Russia Today, пригрозив блокировкой видеосервиса в случае отказа. В официальном сообщении ведомства указывается, что в адрес руководства компании Google отправлено письмо с «требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и Der Fehlende Part, принадлежащих СМИ Russia Today».

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Руководство Роскомнадзора считает, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Таким образом, эти действия расцениваются руководством ведомства актом цензуры в отношении российских СМИ.

В официальном сообщении Роскомнадзора также говорится следующее: «В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора».

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Представители РКН недвусмысленно дали понять, что в случае неисполнения ресурса предупреждения ведомства, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа. Также за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей. При повторном нарушении размер штрафа может достигать трёх миллионов рублей.