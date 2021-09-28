Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Космическое приключение Outer Wilds получило дополнение Echoes of the Eye
В нём нам предстоит разгадать загадку аномалии.
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Как и было обещано ещё в конце июля, сегодня, практически на излёте сентября, очаровательное космическое приключение Outer Wilds получило своё первое и, по всей видимости, последнее дополнение под названием Echoes of the Eye. В Steam аддон предлагается за 400 рублей (первую неделю будет действовать 10-процентная скидка), а его первые пользовательские оценки уже запредельно высоки.

реклама

По сюжету дополнения, мы отыгрываем роль новобранца программы космических исследований Outer Wild Ventures и отправляемся на зловещую планету Dark Bramble, где творится что-то загадочное и явно потустороннее. По закону жанра, именно нам предстоит найти ответы на все вызываемые этой планетой устрашающие вопросы.

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Оригинальная Outer Wilds вышла летом прошлого года и была завалена самыми разными наградами. Судя по 95-процентному пользовательскому рейтингу в Steam, заслуженно.

#outer wilds
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Очаровательное космическое приключение Outer Wilds в сентябре получит первое дополнение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
129
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
106
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
58
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
5
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
13
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
21
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
7
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
13

Сейчас обсуждают

ахахах
22:16
союзник в войне-это то же самое только на востоке
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
dyam
22:14
~20 баксов единоразово в СНГ. В Европе наверное 40 евро.
Амбициозная New World от Amazon вышла в Steam — «онлайн» проекта растёт ежеминутно
Winssy
22:12
Допустим разделили, а что дальше? Нужно же немного думать наперед. Если бы Европа была поделена между фашистской Германией и Советским Союзом, это был бы худший исход для населения всех стран. Два кро...
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
Павел Игнатенко
22:12
Почему новинка? У НР Itanium + RHEL это лет 15 назад начали практиковать. Разблокировка ядер, памяти и пр. за бабки.
Intel будет предлагать активацию дополнительных функций процессоров Xeon за доплату
Spambomber_1
22:11
Хохлик, хочешь сухарик? Бесплатно же, бери, не бойся.
Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием свыше 200 миллиардов долларов
Civilian
22:08
У меня есть достаточно разумное образование и опыт работы с научными статьями (да, в другой области, медицина - не моя специальность). Так что я достаточно уверен, что научные статьи не свистят (скаже...
Pfizer тестирует профилактическую вакцину от COVID-19
Фёдор Пирожков
22:07
Вот это поворот!!! Да это было понятно ещё ДО выпуска этой монеты, тоже мне секрет полишинеля
Майнинг Chia Coin невыгоден – возврат вложений требует более 4 лет, а криптовалюта дешевеет
Павел Нечаев
22:06
Обосрался только автор статьи. Не являюсь разработчиком данной игры, но очень ждал релиза. На мой взгляд, самый ожидаемый релиз года. Увы, это не показатель игры, скорее показатель уровня здоровья игр...
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
h2o
22:06
бояться перегреть и получить реки говна от ждунофф ))
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
Marius
22:05
рептилойдов
Подсчитан ядерный арсенал Земли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем