Как и было обещано ещё в конце июля, сегодня, практически на излёте сентября, очаровательное космическое приключение Outer Wilds получило своё первое и, по всей видимости, последнее дополнение под названием Echoes of the Eye. В Steam аддон предлагается за 400 рублей (первую неделю будет действовать 10-процентная скидка), а его первые пользовательские оценки уже запредельно высоки.
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По сюжету дополнения, мы отыгрываем роль новобранца программы космических исследований Outer Wild Ventures и отправляемся на зловещую планету Dark Bramble, где творится что-то загадочное и явно потустороннее. По закону жанра, именно нам предстоит найти ответы на все вызываемые этой планетой устрашающие вопросы.
Оригинальная Outer Wilds вышла летом прошлого года и была завалена самыми разными наградами. Судя по 95-процентному пользовательскому рейтингу в Steam, заслуженно.