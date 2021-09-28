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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приложение магазина Epic Games Store появится в обновлённом Windows Store
Хорошо бы и Steam там когда-нибудь увидеть.
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В цифровом магазине Windows Store в скорое времени выйдет приложение Epic Games Store — у пользователей появится удобная возможность установить себе «симулятор получения бесплатных игр» без необходимости вводить текстовый запрос в окошке поисковика и дальнейших манипуляций с установщиком.

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Редмондцы ещё в момент анонса Windows 11 заявляли, что будут только рады появлению в обновлённом Windows Store приложений от сторонних магазинов. Как видим, они не лукавили. Одновременно с EGS в магазине Windows также появится приложение онлайн-магазина Amazon AppStore, выпустить обе программы должны в течение следующих нескольких месяцев. Точной даты появления, к сожалению, нет, но мы верим, что к тому моменту прояснится ситуация с возможностью появления Steam в Windows Store.

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Обновлённая версия Microsoft Store будет запущена на Windows 10 и 11 до конца текущего года. Ранее мы писали, что редмондцы снизили комиссию в магазине до 15%, а для игр — до 12%.

#microsoft #epic games #epic games store #windows store
2
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