В цифровом магазине Windows Store в скорое времени выйдет приложение Epic Games Store — у пользователей появится удобная возможность установить себе «симулятор получения бесплатных игр» без необходимости вводить текстовый запрос в окошке поисковика и дальнейших манипуляций с установщиком.
реклама
Редмондцы ещё в момент анонса Windows 11 заявляли, что будут только рады появлению в обновлённом Windows Store приложений от сторонних магазинов. Как видим, они не лукавили. Одновременно с EGS в магазине Windows также появится приложение онлайн-магазина Amazon AppStore, выпустить обе программы должны в течение следующих нескольких месяцев. Точной даты появления, к сожалению, нет, но мы верим, что к тому моменту прояснится ситуация с возможностью появления Steam в Windows Store.
Обновлённая версия Microsoft Store будет запущена на Windows 10 и 11 до конца текущего года. Ранее мы писали, что редмондцы снизили комиссию в магазине до 15%, а для игр — до 12%.