Это заметно минимум в 20 играх.

Востребованный эмулятор RPCS3 получил важное обновление, которое исправляет множество ошибок, связанных с отображением графики в играх для PlayStation 3. Размытие, «блюм» и другие эффекты постобработки теперь выводятся эмулятором намного лучше, без «артефактов».

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Разработчики RPCS3 утверждают, что новая версия эмулятора стала намного лучше запускать и показывать свыше 20 игр, среди которых есть inFamous 2, MotorStorm: Apocalypse, God of War 3, Resistance 3 и другие. В отдельных мультиплатформенных проектах (например, Dante’s Inferno и The Darkness) ситуация с графикой тоже теперь улучшилась.

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По случаю выхода важного обновления для RPCS3 его создатели подготовили важный видеоролик, в котором все эти моменты досконально проговариваются.