И в новых для себя жанрах.

Разработчики из People Can Fly решили немного спуститься с небес на землю и пересмотреть свой подход к производству видеоигр. Если коротко, то начиная с 2024 года студия переходит на новый формат деятельности: помимо высокобюджетных проектов коллектив намерен создавать и так называемые AA-игры. Под эту классификацию попадают игры с менее высоким бюджетом, более скромным масштабом и более приемлемыми сроками производства. Строго говоря, недавняя Outriders — яркий пример AA-игры.

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Как поясняет руководство People Can Fly, дело в желании разнообразить своё портфолио, не пожертвовав при этом качеством конечных продуктов. Чтобы осуществить замысел, People Can Fly собирается сотрудничать со сторонними студиями и расширять свой собственный бизнес посредством приобретения новых коллективов.

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Пока что же сбавлять темпы выпуска высокобюджетных проектов People Can Fly не собирается, да и не может: уже имеются договоры на производство крупных игр для Square Enix и Take-Two Interactive.