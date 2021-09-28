Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Outriders намереваются производить игры меньшего масштаба
И в новых для себя жанрах.
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Разработчики из People Can Fly решили немного спуститься с небес на землю и пересмотреть свой подход к производству видеоигр. Если коротко, то начиная с 2024 года студия переходит на новый формат деятельности: помимо высокобюджетных проектов коллектив намерен создавать и так называемые AA-игры. Под эту классификацию попадают игры с менее высоким бюджетом, более скромным масштабом и более приемлемыми сроками производства. Строго говоря, недавняя Outriders — яркий пример AA-игры.

реклама

Как поясняет руководство People Can Fly, дело в желании разнообразить своё портфолио, не пожертвовав при этом качеством конечных продуктов. Чтобы осуществить замысел, People Can Fly собирается сотрудничать со сторонними студиями и расширять свой собственный бизнес посредством приобретения новых коллективов.

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Пока что же сбавлять темпы выпуска высокобюджетных проектов People Can Fly не собирается, да и не может: уже имеются договоры на производство крупных игр для Square Enix и Take-Two Interactive.

#people can fly
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пауза только для «зелёных»: игроки в Outriders с видеокартами NVIDIA нашли способ остановить игру
Подробности PC-версии и системные требования боевика Outriders от авторов Painkiller и Bulletstorm
Демоверсия кооперативного боевика Outriders в Steam оказалась на удивление востребованной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
119
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
95
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
57
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
7
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
21
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
30
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
13
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
13
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
5

Сейчас обсуждают

Александр
19:19
Придется,прикупить периферии.Возможно, "старая" периферии отправится туда же, куда и старые процессоры, отбракованные Windows 11
Переходить на Windows 11 планирует менее половины респондентов, опрошенных одним из сайтов США
Александр
19:15
Да здравствует хр!Система веков!)
Переходить на Windows 11 планирует менее половины респондентов, опрошенных одним из сайтов США
ev_rus
19:15
Вот это подытожил, очередной высер прозападных кукловодов, лишь расписался в своей к ним причастности. Что ж теперь, нам для защиты страны и своих интересов ничего не разрабатывать, а только сокращать...
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
Александр
19:13
А хр-шники?
Переходить на Windows 11 планирует менее половины респондентов, опрошенных одним из сайтов США
ronoho
19:13
По цене в 500$? Статью явно писал клоун
Доступная игровая видеокарта Intel Arc a300 может заинтересовать нетребовательных геймеров
Николай Михеев
19:10
Смотря какого размера. Если большую, то уже есть такие. А если маленькую, то точно после колонизации луны и Марса.
В Калифорнийском университете нашли способ сделать аккумуляторы в электромобилях мощнее в разы
Николай Михеев
19:09
Ничего не меняется ещё с 90х годов. Каждый раз такие новости, а по факту вообще 0, даже не начинали. И каждый раз всё равно их публикуют. Скоро наверное будут публиковать новости, что Американцы не ле...
В Калифорнийском университете нашли способ сделать аккумуляторы в электромобилях мощнее в разы
Роман Захаров
19:08
а какое ты имеешь право так уничижительно относиться к людям другой национальности? сообщил куда следует
В Башкирии жители села снесли вышку обычной сотовой связи, подозревая на ней 5G оборудование
KashtanPalash
19:07
200 тератонн весь уран? Это в качестве энергии распада или синтеза? Кракатау выдал эквивалент 200 мегатонн, получается весь ядерный арсенал - 3 гигатонны?
Подсчитан ядерный арсенал Земли
Николай Михеев
19:07
Да сейчас скорее жидкие нигде не используют. Твёрдый больше 90% рынка наверное занимает.
В Калифорнийском университете нашли способ сделать аккумуляторы в электромобилях мощнее в разы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем