Светлячок на симпатичном городском рынке.

Многим интересно, как могут (и как должны) выглядеть игры будущего на движке Unreal Engine 5, и у коллектива энтузиастов из historia Inc. есть возможность показать частичку этого будущего. Сегодня коллектив выложил в Steam свою бесплатную техническую «демку» под названием The Market of Light.

реклама

В данном демонстрационном проекте нам предстоит отыграть роль светлячка, летающего по рынку некоего, судя по архитектуре, средиземноморского городка. В «демке» показаны высокодетализированные объекты, технологичная игра света и буйство красок. Если абстрагироваться от того факта, что мы играем за насекомое, то всё становится вообще прекрасно.

Требования к «железу» у демонстрационного проекта, впрочем, соответствующие: минимально разработчики советуют обладать четырёхъядерным процессором с тактовой частотой 3,2 ГГц, 8 Гбайтами оперативной памяти и видеокартой уровня GeForce GTX 1070.