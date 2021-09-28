Правда, игра уже вышла почти год назад. Надежда на аддоны?

В мае этого года CD Projekt RED покинул Матеуш Томашкевич — квест-директор Cyberpunk 2077 и дизайнер квестов The Witcher 3 Wild Hunt. На прошлой неделе стало известно, что теперь Томашкевич трудится в Riot Games над новой MMO-игрой коллектива, а вот о том, кто займёт освободившееся кресло квест-директора Cyberpunk 2077 несколько месяцев не поступало никаких сведений. До сегодняшнего дня.

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Сегодня Павел Саско, ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077, в своём Twitter поделился радостной для себя вестью — должность квест-директора занял именно он. Очевидно, результаты его работы на данном посту мы должны будем увидеть уже в крупных сюжетных дополнениях к Cyberpunk 2077 — основная игра-то уже давно вышла и полностью сформирована.

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Наиболее известным трудом Павла Саско является сюжетная арка Кровавого барона в The Witcher 3 Wild Hunt, считающаяся многими одной из лучших во всей игре.