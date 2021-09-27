Коллектив под забавным названием Cybernetic Walrus («киберморж») объявил о том, что их новый проект под названием Rise of Humanity появится в Steam по программе раннего доступа уже в следующем месяце, или, если чуть точнее, то 21 октября. Свежий, но очень короткий геймплейный трейлер прилагается.
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Действие Rise of Humanity разворачивается в относительно далёком будущем, где искусственный интеллект стал частью повседневной жизни. В один злосчастный день ИИ восстаёт против своих создателей — людей — и захватывает практически всю планету. Как вы уже поняли, нам предстоит перевесить чашу весов в нашу пользу. Да, тема максимально избитая, но разработчики из Cybernetic Walrus уверяют, что игровой процесс сторицей компенсирует замученный сеттинг.
В июне этого года в Steam появился бесплатный пролог Rise of Humanity. Популярности он не снискал, да и пользовательские оценки у него оставляют желать лучшего. Остаётся надеяться, что в ранней версии всё будет более позитивно и оптимистично.