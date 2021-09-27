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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
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Коллектив под забавным названием Cybernetic Walrus («киберморж») объявил о том, что их новый проект под названием Rise of Humanity появится в Steam по программе раннего доступа уже в следующем месяце, или, если чуть точнее, то 21 октября. Свежий, но очень короткий геймплейный трейлер прилагается.

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Действие Rise of Humanity разворачивается в относительно далёком будущем, где искусственный интеллект стал частью повседневной жизни. В один злосчастный день ИИ восстаёт против своих создателей — людей — и захватывает практически всю планету. Как вы уже поняли, нам предстоит перевесить чашу весов в нашу пользу. Да, тема максимально избитая, но разработчики из Cybernetic Walrus уверяют, что игровой процесс сторицей компенсирует замученный сеттинг.

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В июне этого года в Steam появился бесплатный пролог Rise of Humanity. Популярности он не снискал, да и пользовательские оценки у него оставляют желать лучшего. Остаётся надеяться, что в ранней версии всё будет более позитивно и оптимистично.

#cybernetic walrus #rise of humanity
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The KMS
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REY_B_
21:40
Взводом из з-х приличных игроков и процент побед автоматом будет за 60. Остальные все сосут ботву.
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Валерий Медведев
21:37
Что за лось писал это ? Да и банану, да вообще всем крупным биржам глубоко срать на ваш депо, для них это копейки, за которые вас даже блокировать в падлу. Может не так всё чисто с тем товарищем ? Или...
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Felsher03
21:33
хорош парашу выкладывать
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Felsher03
21:32
Народ гордится высокой статой, а на деле вон оно что...))
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Nilson Kovalsky
21:32
Это пост от обычного "подпивковича", например, я играю в вот блиц 1 рукой и показываю норм результаты.
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Nilson Kovalsky
21:31
Смешно
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Паша Симов
21:30
В минимальном фпсе чаще накопитель роль играет, попробуй ссд воткнуть
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Nilson Kovalsky
21:30
Что за клоун в шапочке из фольги? Может быть надо выпрямить руки, а не ныть. Я в блиц играю 1 рукой в 3300 топы 63%+ и всё хорошо. Ищи проблему в себе, Агент 000.
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
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