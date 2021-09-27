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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Получившая высокие оценки ролевая игра Disco Elysium заглянет на Xbox уже в следующем месяце
Или ровно через два года после PC.
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В своё время ролевой проект Disco Elysium покорил игроков своим сеттингом, сценарием, вниманием к мелочам и трепетным подходом ко всем элементам игрового процесса. Первоначально игра распространялась исключительно на PC, но затем обрастала поддержкой всё новых и новых платформ. Через две с половиной недели очередь дойдёт до консолей Xbox, о чём разработчики из студии ZA/UM сообщили с нескрываемым чувством радости и гордости.

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Итак, Disco Elysium заглянет на Xbox уже 12 октября в цифровом формате и 9 ноября — в «физическом». В тот же день игра появится на гибридной консоли Nintendo Switch, но это уже не столь важно и интересно. Таким образом, надо понимать, разработчики решили отметить вторую годовщину со дня выхода своего творения.

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Первоначально, к слову, Disco Elysium распространялась без русской локализации, но в начале этого года данное недоразумение было исправлено.

#disco elysium #za/um
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