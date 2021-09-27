Разработчики грядущей стратегии Company of Heroes 3 опубликовали ролик, в котором идёт речь о сотрудничестве команды с фанатами. Комментарии членов команды в представленном видео снабжены кадрами игрового процесса из ранней версии стратегии.
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Так вот, Relic Entertainment действительно серьёзно относится к предложениям заинтересованного сообщества, именно поэтому команда пригласила к сотрудничеству десятерых фанатов. Одного из них уже приняли в штат компании.
Далее разработчики занялись рассылкой специальных списков с вопросами — они были адресованы владельцам первых двух частей Company of Heroes. Получив достаточное количество ответов, специалисты из Relic создали прототип новой стратегии на базе движка Company of Heroes 2, который впоследствии регулярно правился и улучшался. Фанаты вносили свои предложения по части дизайна интерфейса, настройки отдельных фракций, геймплея и многого другого.
Напомним, Company of Heroes 3 должна поступить в продажу до конца следующего года на PC. Сеттингом для новой части серии станет средиземноморский театр военных действий Второй мировой.