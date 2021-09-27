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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж «вампирского» экшена Code Vein превысил два миллиона копий
В это число входят как цифровые продажи, так и отгрузки физических копий, кому бы они ни были нужны.
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Боевик с «няшными» вампирчиками Code Vein сегодня отмечает вторую годовщину со дня выхода, и по такому поводу разработчики из Bandai Namco решили похвастать приятной статистикой: тираж проекта преодолел отметку в два миллиона копий. Важно, впрочем, понимать, что Bandai Namco учитывает не только чистые продажи, но и отгрузки игры в розничные магазины на физических носителях. Хотя для разработчика и издателя данные статистические показатели абсолютно равнозначны, для конечного продукта это всё же не так.

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Стоит отметить, что темпы продаж Code Vein снизились до смехотворных: дело в том, что первый миллион копий был продан меньше чем за полгода, тогда как второй миллион игра «добивала» уже больше полутора лет.

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Тем не менее, результат достоин уважения: в конце концов, проект не является высокобюджетным, да и его жанр с сеттингом рассчитаны на очень нишевую аудиторию.

#bandai namco #code vein
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