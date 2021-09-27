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Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Компания Wizards of the Coast, которая принадлежит холдингу Hasbro, собирается делать проект ААА-класса и уже набирает в новую команду сотрудников. Hasbro является правообладателем множества франшиз, так или иначе связанных с игрушками, поэтому новообразованное подразделение Raleigh-Durham Studio займётся созданием проекта по мотивам игрушек G.I. Joe.

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По поводу новой игры на данный момент известно несколько фактов. Она совершенно точно будет разрабатываться на базе движка Unreal Engine, «костяк» команды составляют сотрудники из Warner Bros. Games и других крупных студий. Неанонсированный проект обязательно будет мультиплатформенным, в нём будет ближний бой с видом от третьего лица, системы прокачки и механики по исследованию мира.

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Напомним, G.I. Joe — бренд, применимый к наборам с игрушечными солдатиками, получившим распространение в США ещё во второй половине 1960-х годов. У G.I. Joe есть даже своя экранизация под названием «Бросок кобры».