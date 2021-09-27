С момента выхода Hitman 3 прошло чуть больше девяти месяцев, и многие геймеры опасаются, что поддержка проекта новым контентом вот-вот завершится. На самом же деле, переживать не стоит: как уточнил на днях руководитель студии IO Interactive по связям с общественностью Трэвис Барбо, у коллектива большие планы касательно третьей части обновлённой трилогии. В частности, игра получит «много нового» уже в следующем году.
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О чём конкретно идёт речь, не уточняется, но логично предположить, что IO Interactive продолжит снабжать Hitman 3 дополнениями наподобие тех, что выходят сейчас в рамках цикла «Семь смертных грехов». Шестая «глава» этого цикла — «Зависть» — запланирована к выходу уже завтра, 28 сентября.
Напомним, что Hitman 3 появилась на свет в январе этого года и за считанные дни стала самой успешной (в финансовом, естественно, плане) частью франшизы за всю её историю. В связи с этим желание разработчиков, которые теперь полностью независимы и могут самостоятельно распоряжаться своими франшизами, продолжить поддерживать свою несущую золотые яйца курочку, полностью понятно и обосновано.