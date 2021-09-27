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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Холдинг «Газпром-медиа» собирается потеснить TikTok с помощью своего приложения Yappy, эксперты считают затею рискованной
Тут и экспертом быть не надо.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что холдинг «Газпром-медиа» планирует запустить социальную сеть Yappy с вертикальными видео, которая является полным аналогом популярного TikTok. Разработчики Yappy сообщают, что их продукт нацелен на российских блогеров до 35 лет и создан на основе приложения «Ямолодец», купленного компанией в прошлом году. Эксперты считают весь проект рискованным и требующий огромных затрат на фоне популярности TikTok.

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В данный момент приложение Yappy доступно в AppStore, но находится в стадии закрытого тестирования. Сами авторы называют его соцсетью, где можно «реализовать свой творческий потенциал», создавая видео длительностью до 1 минуты.

Запуск Yappy планируется осуществить до конца текущего года, в закрытом бета-тестировании в среднем принимает участие около 300 блогеров ежемесячно. «Газпром-медиа» планирует привлекать аудиторию с помощью «классических маркетинговых инструментов, в том числе в цифровой среде».

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров считает, что платформа вертикальных видео — стратегическое направление для холдинга: «Центральная роль в нашем приложении отведена авторам и создателям контента». Жаров напомнил, что более 87% людей потребляют контент в смартфонах вертикально, на это и ориентируются создатели Yappy.

Эксперты убеждены, что самой съёмкой вертикальных видео сегодня никого не удивишь, а для развития Yappy нужна огромная армия пользователей, которые будут производить контент, и ещё большая армия тех, кто будет его смотреть. По мнению экспертов, «Газпром-медиа» понадобятся годы, чтобы наверстать отставание от конкурентов. Не говоря уже о ресурсах и лояльной аудитории.

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Основатель блогерского агенства Players Василий Ящук убеждён, что на разработку, поддержку и мощности для хранения контента Yappy нужны сотни миллионов рублей. «Если конкурировать с TikTok, это миллиарды. Или сотни миллионов, чтобы какую-то долю занять».

#tiktok #yappy #газпром медиа
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