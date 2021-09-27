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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Обращайтесь к Nintendo: создатель Bayonetta 3 о возможности выпуска проекта на иных платформах
Switch-эксклюзив, и всё тут. По крайней мере, пока.
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Как известно, долгожданная многими Bayonetta 3 выйдет исключительно на гибридной консоли Nintendo Switch. Навсегда это или временно — показания разнятся, но в любом случае, основные сливки продаж разработчики вместе с Nintendo будут снимать именно со Switch. Тем не менее, в игровом сообществе существует реальный запрос на выпуск Bayonetta 3 на платформах, отличных от Nintendo Switch, и у создателя трилогии Хидэки Камия есть, что сказать по этому поводу.

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Строго говоря, господин Камия не сказал ничего радикально нового: по его словам, всё производство Bayonetta 3 профинансировано Nintendo, соответственно, именно она решает, когда и на каких платформах будет выходить проект. Как следствие, если руководство Nintendo поручит PlatinumGames производство порта Bayonetta 3 для той же (условно) PlayStation 5, то разработчики возьмут под козырёк, скажут «Есть!» и приступят к работе.

Все просьбы по выпуску Bayonetta 3 на других платфомах Камия советует адресовать именно Nintendo. А пока — ждём 2022 года и затариваемся Switch’ами. Если оно вам, конечно, надо: ради одной игры-то.

#nintendo #platinumgames #bayonetta 3
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