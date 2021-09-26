Компания Gaijin Entertainment совместно с Darkflow Software объявили о старте открытого бета-тестирования африканской кампании в сетевом шутере Enlisted. Набор миссий получил название «Битва за Тунис», мы уже рассказывали о нём пару недель назад — когда начиналась закрытая «бета».
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Данный набор контента добавляет в игру военную технику и пехоту Италии и Великобритании. Разработчики из Gaijin Entertainment подготовили для игры множество других нововведений, которые теперь сможет опробовать любой желающий.
Например, у солдат появилась возможность делать окоп или защитную яму с помощью сапёрной лопатки. Совершать подобные действия можно практически везде, если не брать во внимание уже существующие окопы, здания и камни. Радистам предоставили возможность вызывать артиллерию для установки дымовой завесы.
Набор техники и вооружения пополнился следующими экземплярами:
- истребители Hurricane Mk IV;
- танки Grant I;
- противотанковое ружьё Boys Antitank Rifle;
- винтовки Armaguerra Mod. 39;
- снайперские винтовки Lee-Enfield No.4 Mkl (T).
После выхода африканской кампании в Enlisted для изучения доступны сразу четыре блока миссий: «Битва за Москву», «Битва за Берлин», «Вторжение в Нормандию» и теперь ещё «Битва за Тунис».
Условно-бесплатный шутер Enlisted доступен для установки на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.