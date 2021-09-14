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В условно-бесплатном сетевом шутере Enlisted стартовало закрытое бета-тестирование кампании «Битва за Тунис»

Будут новая техника, оружие и возможности.
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В условно-бесплатном сетевом шутере Enlisted началось закрытое бета-тестирование новой кампании, получившей название «Битва за Тунис». Данная контентная прибавка порадует игроков военной техникой и пехотой Италии и Великобритании. Разработчики из Gaijin Entertainment задекларировали для игры множество других нововведений, о которых мы сейчас и поговорим.

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Так, у солдат теперь появилась возможность делать окоп или защитную яму с помощью сапёрной лопатки. Утверждается, что совершать подобные действия можно практически везде, если не брать во внимания уже существующие окопы, здания и камни. Радистам предоставили возможность вызывать артиллерию для установки дымовой завесы.

Набор техники и вооружения пополнился следующими экземплярами:

  • истребители Hurricane Mk IV;
  • танки Grant I;
  • противотанковое ружьё Boys Antitank Rifle;
  • винтовки Armaguerra Mod. 39;
  • снайперские винтовки Lee-Enfield No.4 Mkl (T).

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Доступ к закрытому бета-тестированию гарантированно получат те игроки, кто купил за деньги набор раннего доступа к кампании «Битва за Тунис». Туда, если что, входит следующий контент: мотоцикл с пулемётом, один солдат класса «Инженер», два солдата класса «Мотоциклист».

Разработчики пообещали, что накопленный в рамках тестирования опыт перейдёт в финальную версию кампании.

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