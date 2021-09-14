В условно-бесплатном сетевом шутере Enlisted стартовало закрытое бета-тестирование кампании «Битва за Тунис»
В условно-бесплатном сетевом шутере Enlisted началось закрытое бета-тестирование новой кампании, получившей название «Битва за Тунис». Данная контентная прибавка порадует игроков военной техникой и пехотой Италии и Великобритании. Разработчики из Gaijin Entertainment задекларировали для игры множество других нововведений, о которых мы сейчас и поговорим.
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Так, у солдат теперь появилась возможность делать окоп или защитную яму с помощью сапёрной лопатки. Утверждается, что совершать подобные действия можно практически везде, если не брать во внимания уже существующие окопы, здания и камни. Радистам предоставили возможность вызывать артиллерию для установки дымовой завесы.
Набор техники и вооружения пополнился следующими экземплярами:
- истребители Hurricane Mk IV;
- танки Grant I;
- противотанковое ружьё Boys Antitank Rifle;
- винтовки Armaguerra Mod. 39;
- снайперские винтовки Lee-Enfield No.4 Mkl (T).
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Доступ к закрытому бета-тестированию гарантированно получат те игроки, кто купил за деньги набор раннего доступа к кампании «Битва за Тунис». Туда, если что, входит следующий контент: мотоцикл с пулемётом, один солдат класса «Инженер», два солдата класса «Мотоциклист».
Разработчики пообещали, что накопленный в рамках тестирования опыт перейдёт в финальную версию кампании.
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