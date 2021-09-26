Опять конец воскресенья, опять мысли о том, что завтра начинается стандартная рабочая неделя, и опять публикация еженедельного чарта продаж в Steam. На этой неделе всё в чарте достаточно интересно, поскольку в нём засветилось множество новичков, так или иначе признанных успешными.
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Например, сразу на втором и третьем местах расположился предварительный заказ амбициозного MMO-проекта New World от Amazon, на первом месте — Operation Riptide для Counter-Strike Global Offensive. Также в чарт протиснулся «бобропанковый» градострой Timberborn, симулятор автозаправки Gas Station Simulator и даже отечественный симулятор алхимика (Potion Craft Alchemist Simulator).
В целом десятка лидеров продаж в Steam на этой неделе выглядит следующим образом:
- CSGO — Operation Riptide;
- New World (предзаказ);
- New World Deluxe (предзаказ);
- Naraka Bladepoint;
- FIFA 22;
- Deathloop;
- Timberborn;
- Valve Index VR Kit;
- Potion Craft Alchemist Simulator;
- Gas Station Simulator.