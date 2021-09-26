Администрация магазина пообещала удалять отзывы недовольных.

22 сентябре в цифровом магазине GOG состоялся релиз Hitman — Game of The Year Edition. Это самая полная версия экшена про бесшумного убийцу, Агента 47, которая включает в себя все места и миссии из первого сезона, бонусную кампанию «Нулевой пациент», 3 тематических контракта, 3 костюма и 3 вида оружия.

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Релиз сборника в магазине GOG не прошёл гладко: с первого же дня пользователи начали выставлять негативные отзывы проекту. На сегодняшний день у сборника имеется 1,4 среднего балла из 5 максимально возможных.

У такой беспощадной «бомбардировки отзывами» есть вполне банальная причина: миссии режимов «Обострения» и «Неуловимые цели», а также созданные другими игроками контракты требуют постоянного подключения к Сети. Ещё один неприятный момент заключается в том, что для разблокировки новых стартовых локаций, отдельных элементов экипировки и другого контента тоже требуется быть в «онлайне».

По мнению возмущённых пользователей, с подобными ограничениями можно мириться только в том случае, если игра куплена в другом магазине. Но речь идёт о GOG, который любят за возможность скачать игру без DRM и спокойно проходить её без доступа к Сети. Правда, на официальной страничке Hitman — Game of The Year Edition в магазине прямо указывается о необходимости иметь подключение к Сети для разблокировки некоторого контента.

Вскоре представитель электронной площадки с ником chandra дал комментарий на форуме магазина. Сотрудник CD Projekt заявил о недопустимости «ревью-бомбинга» того или иного проекта, пообещав пресекать подобные явления на корню путём удаления таких отзывов с заниженной оценкой. Также представитель GOG предложил покупателям Hitman — Game of The Year Edition, недовольным нынешней версии игры, спокойно оформить возврат средств.

Заявление chandra закономерно вызвало шквал критики со стороны пользователей форума, поэтому почти сразу представителю GOG пришлось уточнить, что модераторы магазина не будут удалять обычные негативные отзывы.