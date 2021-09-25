Она удивительно похожа на такую же картинку от CD Projekt RED.

Польская студия Anshar опубликовала на странице в Steam план по дальнейшему наполнению контентом ролевого детектива Gamedec. Релиз проекта состоялся в начале месяца, был встречен неплохо, но без мелких программных ошибок и «глюков» в русской локализации дело не обошлось. Кое-что (в т.ч. ошибки локализации) было исправлено в патче 1.0.5.

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До конца текущего года поляки из Anshar собираются выпустить для Gamedec три крупных патча с вполне ожидаемыми порядковыми номерами 1.1, 1.2 и 1.3. В будущем году разработчики собираются выпустить для своего проекта бесплатное обновление и версию игры для консоли Switch.

Забавно, что дорожная карта обновлений для ролевого киберпанк-детектива Gamedec очень сильно похожа на ту, что выпустили ранее поляки из другой команды — CD Projekt RED. Какую они игру там правят — сами знаете. У Gamedec имеется 81% рейтинга в Steam на основании 254 рецензий, проект поступит в продажу 16 сентября.

Ключевая особенность Gamedec — отсутствие боевой системы как таковой. Вам нужно будет стать игровым детективом, расследующим преступления в виртуальных мирах. Для этого придётся собирать информацию у свидетелей и подозреваемых, чтобы «перехитрить злодеев и раскрыть их замыслы».

Место действия Gamedec — Варшава XXII столетия. Технологии развиты настолько, что термин «реальное» стал относительным, а у слов «жизнь» и «смерть» есть множество смыслов. Виртуальные миры порождают реальные проблемы: похоть, лень, зависть и гордыню. Жителям виртуальных игровых миров нужны особые специалисты – частные детективы (как главный герой), чей опыт позволяет находить тайны игровых миров и изучать их скрытые механики за гонорар от клиентов.