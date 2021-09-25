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Разработчики из Phoenix Labs представили свои планы по развитию проекта Dauntless до конца текущего года. Игроки совершенно точно могут рассчитывать на множество обновлений и расширений, которые разнообразят геймплей, вкупе с участием в праздничных ивентах.

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Заняться дежурным исправлением ошибок авторы тоже пообещали, но это было слишком ожидаемо. Для большего удобства и наглядности представители Phoenix Labs выпустили дорожную карту, где ивенты и выпуск контента расписан до 16 декабря.

Согласно представленному плану обновлений, игрока в Dauntless нужно с 14 октября заняться накоплением опыта своего оружия, чтобы иметь возможность применить его в будущем. Данная функция будет доступна для оружия 20 уровня.

Итак, ближайшее мероприятие в игре запланировано на 28 октября, оно получило название «Тёмная Жатва». Ивент посвящён празднованию Хэллоуина, подготовительная возня должна начать уже с 1 октября. По такому случаю будут представлены новые квесты, активности и набор предметов — как обычно.

Следом идут события и мероприятия, посвящённые Дню благодарения, а уже с 16 декабря начнётся сезон новогодних праздников. За подробностями по готовящимся обновлениям стоит обратиться к специальной странице.

Dauntless — бесплатная ролевая онлайн-игра с динамично изменяющимся миром и приятным визуальным стилем. На PC она доступна в магазине Epic Games Store с 21 мая 2019 года.