Релиз всё же может состояться в текущем году.

Bright Memory Infinite нечасто становится поводом для новостной заметки, но когда это всё же происходит, можно быть уверенными в том, что повод действительно важный. Сегодня не исключение: разработчики проекта сообщили, что процесс создания его PC-версии уже практически полностью завершён, а из основной работы остаётся разве что производство консольных версий.

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Напомним, что изначально Bright Memory создавалась всего одним рукастым разработчиком-энтузиастом из Китая, но впоследствии проект стал известен, над ним стали трудиться уже несколько специалистов, и его было решено дополнить и выпустить с подзаголовком Infinite.

Релиз должен состояться до конца текущего календарного года. Вышеуказанная информация позволяет надеяться на то, что переносов релиза не случится.