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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики Medieval Dynasty поделились планами на будущее
Относительно игры, конечно же.
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Позавчера состоялся полноценный релиз средневекового «выживастика» Medieval Dynasty. Всё прошло успешно, игроки довольны, рейтинг запредельно высокий, разработчикам можно спокойно выдохнуть и... приступать к дальнейшей работе, благо, её вагон и маленькая тележка, а проекты, подобные Medievel Dynasty, нуждаются в постоянной поддержке. И она у выживача будет, о чём коллектив Render Cube сообщил в соответствующей публикации о планах на будущее.

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Планы уже расписаны на период вплоть до следующего года. В ближайшие месяцы — до конца четвёртого квартала текущего года — разработчики намереваются добавить в Medieval Dynasty режим вида от первого лица. Во-первых, жанр и стиль игры это позволяют, а во-вторых, многим физически неприятно играть в режиме от первого лица — укачивает — и авторы это понимают.

На первый квартал 2022 года запланировано сразу несколько нововведений. Новые элементы декора жилища, ветряные мельницы и птицы, внедрение дополнительных элементов геймплейного взаимодействия с наследниками. Также в следующем году разработчики надеются выпустить консольные версии игры, добавить новые доспехи, щиты и гербы.

Продажи Medieval Dynasty достигли шестисот тысяч копий.

#medieval dynasty
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