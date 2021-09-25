Совсем неплохо.

Наличие продвинутого фоторежима — чуть ли не обязательное условие для любой современной игры с приятной графикой. Хорошо поставленные скриншоты пользователей помогают продвигать проект, для таких картинок давно существуют отдельные группы в социальных сетях. Но фоторежим есть далеко не во всех проектах, поэтому пользовательская модификация UUU (Universal Unreal Engine 4 Unlocker) здесь придётся весьма кстати.

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Этот инструмент создал программист Франс Боума, который изначально ставил перед собой цель добавить фоторежим только в несколько игр на базе Unreal Engine. Со временем планы пришлось скорректировать, а функциональность UUU — расширить. И теперь его программная надстройка поддерживает более 300 игр на базе Unreal Engine 4.

v4.1 BETA with the new custom light system (not 100% implemented but will be later this week) now available on my Patreon: https://t.co/aueLCSzEGa. Shot below with 2 custom lights. pic.twitter.com/x48qnO0qef — Frans Bouma (@FransBouma) September 21, 2021

Например, одним из последних проектов, получивших поддержку кастомного фоторежима, стал Kena: Bridge of Spirits. Одновременно с этим UUU получила новую систему изменения освещения. Последний пункт тоже очень важен, ведь от правильно выставленных источников света и применённых фильтров в фоторедакторе зависит красота и стройность финального кадра.

С полным списком игр, получивших поддержку UUU можно ознакомиться по специальной ссылке, скачать кастомный фоторедактор можно отсюда.