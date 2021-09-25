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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Euro Truck Simulator 2: аддон Iberia будет бесплатно дополнен новым контентом
В частности, новыми трассами.
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Последним вышедшим дополнением к симулятору дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 является Iberia, посвящённый Испании и Португалии — странам Пиренейского (Иберийского) полуострова. Вчера вечером разработчики из SCS Software решили сделать всем поклонникам своей игры подарок и объявили о том, что в перспективе контентное наполнение аддона будет расширено.

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Так, на просторах виртуальной версии Пиренейского полуострова появятся две новых трассы: одна на северо-востоке Испании, вторая — на юге Португалии. Примечательно то, что данные трассы созданы разработчиками-новичками, однако старшие товарищи оказались настолько впечатлены трудом своих молодых коллег, что решили включить их работу в состав дополнения.

Между тем SCS Software вовсю корпит над аддоном Heart of Russia, в котором появятся крупные российские города и соединяющие их дороги. Своеобразное возвращение «Дальнобойщиков», пусть и на другой лад. Когда это, впрочем, случится, до сих пор неизвестно, хотя анонсирован аддон был ещё в начале весны.

#scs software #euro truck simulator 2
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