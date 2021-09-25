На PC данное DLC вышло ещё в 2019 году.

Издательство Paradox Interactive определилось с датой выхода Ancient Relics — дополнения для консольной версии Stellaris. На PC указанный набор контента появился ещё в 2019 году. Так вот, на консолях Ancient Relics появится 30 сентября, это DLC добавляет в клиент игры Stellaris множество интересных механик, среди которых есть поиск космических кораблей исчезнувших цивилизаций, поиск древних городов и неземных артефактов.

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Разработчики Stellaris предусмотрительно подготовили за выполнение заданий по поиску выдачу ценных наград, среди которых есть уникальные внутриигровые предметы. Консольная версия Ancient Relics, как и её аналог для PC, предложит игрокам заняться исследованием тайн и загадок двух исчезнувших цивилизаций Предтечей: Зрони (сильные псионики) и Баол (коллективный растительный разум). В общем, всё это будет интересно фанатам Stellaris, потому как нужно быть «в теме».

По случаю объявления даты релиза Ancient Relics на консолях разработчики выпустили специальный трейлер.