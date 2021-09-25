Космический инжиниринг теперь в высоком качестве.

В июне разработчики Kerbal Space Program объявили о том, что, как и многие их коллеги по игростроительному цеху, выпустят версию своего проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обещали подготовить всё к осени, но, к счастью, ждать 30 ноября, чтобы технически попасть в обозначенный срок, не пришлось: Kerbal Space Program стала доступна на консолях текущего поколения несколько часов назад.

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Напоминаем, что на PlayStation 5 и Xbox Series данный популярный в узких кругах симулятор космической программы вымышленного государства вымышленных разумных гуманоидных существ будет работать в более высоком разрешении при высокой частоте кадров, и всё это с улучшенными текстурами и шейдерами. Обновление для владельцев версии Kerbal Space Program для консолей прошлого поколения — бесплатное.

Сейчас вовсю кипит работа над сиквелом — Kerbal Space Program 2. Релиз новинки неоднократно переносили, и на сегодняшний день её выход назначен на следующий год.